В Днепре задержали предполагаемого посредника в убийстве херсонского бизнесмена

Херсонские правоохранители разыскали еще одного фигуранта, возможно, причастного к резонансному убийству местного предпринимателя.

По сообщению начальника полиции Херсонщины Александра Прокудина, 11 ноября в Днепре полицейские провели спецоперацию по задержанию гражданина, который может быть посредником между заказчиком и исполнителями заказного убийства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Следователи провели комплекс необходимых процессуальных действий, задержанного доставили в Херсонский городской суд для избрания ему меры пресечения.

"По согласованию с областной прокуратурой следователи будут ходатайствовать перед следственным судьей о помещении подозреваемого в СИЗО на 60 дней без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого, который находился в розыске за заказное убийство ексчоловика сестры. Известно, что это уже третье задержание злоумышленника после того, как суд дважды отпускал его.