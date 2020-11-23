В Днепре спустя 13 лет поймали участника убийства бизнесмена. Фото и видео

Николаевские правоохранители 20 ноября задержали в Днепре преступника, который является фигурантом заказного убийства бизнесмена в Первомайске в 2007 году.

Сразу после совершения преступления он пересек границу и скрывался от правосудия на территории РФ, сообщается на сайте Нацполиции Украины. В 2013-м вернулся и под чужим именем отправился воевать на восток в составе украинской военно-политической общественной организации.

Заказчик и исполнитель убийства были задержаны еще в декабре 2007 года, сообщили правоохранители. Суд вынес им приговор – 15 лет заключения с конфискацией всего имущества каждому.

Третьему фигуранту дела следователи заочно сообщили о подозрении и объявили в международный розыск, а задержали только сейчас.

В полиции напомнили события 13-летней давности. Вечером 7 ноября 2007 года 42-летнего директора Первомайского гранитно-щебеночного карьера, гражданина Молдовы, расстреляли из пистолета-пулемета. От полученных ранений потерпевший скончался.

Несколькими днями ранее на автостоянке, где предприниматель обычно ставил личный Range Rover, обнаружили пакет с самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, которое не сработало.

8 декабря того же года в Днепропетровской области оперативники УБОП при участии спецподразделения "Сокол" задержали участников группы, организовавшей заказное убийство.

Исполнителем оказался 26-летний житель Орджоникидзе, заказчиком – 47-летний житель Вольногорска Днепропетровской области. Последний имел с жертвой совместный бизнес. За работу киллер должен был получить $5 тыс.

Тогда же правоохранители установили личность посредника, поставщика оружия и взрывчатки. Его удалось задержать спустя 13 лет, несмотря на все конспиративные меры, предпринятые преступником.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого, который находился в розыске за заказное убийство бывшего мужа сестры. Это уже третье задержание злоумышленника после того, как суд фактически дважды отпускал его.