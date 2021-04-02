В Днепре задержали наемника 'ЛНР', который устраивал обыски на блокпостах

В Днепре задержали участника незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации Российской Федерации, который осуществлял обыски на блокпостах временно оккупированной Луганщины.

Его подозревают в создании террористической группы. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина с мая по июнь 2014 года в составе НЗФ РФ "Всевеликое Войско Донское" совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах. Речь о тех, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности наемника входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Кроме этого, его наделили полномочиями разрешать водителям дальнейшее движение после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несение службы на блокпостах.

После выезда с временно оккупированной территории Луганщины подозреваемый трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Под процессуальным руководством прокуроров Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора в г. Днепр задержанному сообщено о подозрении в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Досудебное расследование по делу продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители контрразведки СБУ задержали на Харьковщине террориста "ЛНР". Наемник по собственной воле присоединился к оккупантам и в составе "народного ополчения Донбасса" занимался запугиванием мирных жителей Луганщины, а также активно воевал против украинских защитников.