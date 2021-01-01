В Днепре во время пожара погибли три человека

Таша Адамович
Таша Адамович
Расследования
4,2 т.
Пожар в Днепре

В городе Днепр накануне Нового года в пожаре погибли три человека: двое скончались на месте, один пострадавший – уже в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Трагедия произошла на улице Овражная Соборного района (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что возгорание возникло в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Во время его ликвидации спасатели обнаружили тела двух человек, а также женщину в крайне тяжелом состоянии. Она была госпитализирована работниками скорой медпомощи во вторую городскую клиническую больницу, но умерла, несмотря на все усилия медиков спасти ее жизнь.

Ул. Овражная на карте Днепра
Пожарные ликвидировали пожар в частном доме
Во время пожара погибли три человека

Ранее стало известно о гибели людей при пожаре в вагоне "Укрзализныци", стоявшем в селе Копылы под Полтавой. Ликвидируя возгорание, спасатели обнаружили тела двух человек. Огнем было уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Колин (Чехия) 28 декабря произошел мощный взрыв на электростанции Veolia Energie, что спровоцировало пожар на предприятии. С последствиями ЧП боролись восемнадцать пожарных команд.

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