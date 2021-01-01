В Днепре во время пожара погибли три человека

В городе Днепр накануне Нового года в пожаре погибли три человека: двое скончались на месте, один пострадавший – уже в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Трагедия произошла на улице Овражная Соборного района (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пожарные, прибывшие по вызову, установили, что возгорание возникло в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Во время его ликвидации спасатели обнаружили тела двух человек, а также женщину в крайне тяжелом состоянии. Она была госпитализирована работниками скорой медпомощи во вторую городскую клиническую больницу, но умерла, несмотря на все усилия медиков спасти ее жизнь.

Ранее стало известно о гибели людей при пожаре в вагоне "Укрзализныци", стоявшем в селе Копылы под Полтавой. Ликвидируя возгорание, спасатели обнаружили тела двух человек. Огнем было уничтожено внутреннее оборудование, облицовка стен и потолка вагона.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Колин (Чехия) 28 декабря произошел мощный взрыв на электростанции Veolia Energie, что спровоцировало пожар на предприятии. С последствиями ЧП боролись восемнадцать пожарных команд.