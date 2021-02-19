В Днепре при пожаре погибли три человека

В Днепре на улице Халхингольской Самарского района возник пожар в одноэтажном неэксплуатируемом доме, во время которого на месте погибли два человека; еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, но он умер в больнице.

Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). На тушении работали дежурные отделения 3-й и 23-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что пожар возник внутри дома: горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши здания. Общая площадь возгорания составила 80 кв. метров.

Пожар был локализован в 02:15 и ликвидирован в 3:21. К его тушению привлекали семь человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Во время ликвидации ЧП в доме были обнаружены тела двух человек, их данные устанавливаются, а также пострадавший 1960 года рождения.

Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом 80% ожогов тела. К сожалению, он умер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Днепре во вторник, 9 февраля, произошел пожар в популярном ТРЦ "Мост-Сити". Людей, которые находились в здании, эвакуировали.