В Днепре трое мужчин похитили прохожего, вывезли в лес, раздели и избили до смерти

Борис Бондарь Расследования 20:45, 22.10.2020 Обновлено: 21:04, 22.10.2020

В Днепре трое мужчин напали на прохожего на улице, затолкали в авто и вывезли в лес, где раздели, избили и бросили умирать.

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Пострадавший скончался от многочисленных травм.

Обнаженное тело умершего обнаружили местные жители 12 октября в лесополосе Самарского района. 35-летний погибший с 3 октября находился в розыске.

20 октября правоохранители задержали причастных к убийству. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 37 до 48 лет. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли вещдоки, подтверждающие их причастность к преступлению.

Кроме того, в автомобиле одного из подозреваемых обнаружили гранату Ф-1 без маркировки и запал УЗРГМ-2.

20 октября правоохранители задержали причастных к убийству мужчин
Нацполиция
Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте от 37 до 48 лет
Нацполиция
В автомобиле одного из подозреваемых обнаружили гранату Ф-1
Нацполиция
Двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности
Нацполиция

Как писал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении.

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