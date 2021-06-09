В Днепре разоблачили схему легализации террористов 'ДНР' и жителей ОРДЛО в Украине

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили механизм подделки документов для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Нелегальний бизнес организовала жительница Днепра.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что злоумышленники подделывали документы для получения официального статуса переселенца для жителей ОРДЛО и полуострова. Они также способствовали их официальной легализации через учреждения Украины на подконтрольной правительству территории.

Среди "клиентов" группировки, по информации спецслужбы, – в том числе участники незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" и фигуранты санкционных списков.

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Согласно "схеме", им оформляли новые удостоверения, подтверждающие личность. В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченных, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы.

"Через наличие в подделке штампа регистрационной службы, в документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус лица-переселенца. Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта", – сказано в сообщении СБУ.

Механизм легализации действовал в течение года, им воспользовалось почти два десятка человек.

Во время обыска у фигурантки изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.

"В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору схемы", – рассказали в СБУ.

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ нашла в Донецкой области замаскированный схрон с военными средствами поражения. Арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина.