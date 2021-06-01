В Днепре отец убитого изнасилованного 11-летнего мальчика забил 'педофила': детали громкого дела

В Днепре трое мужчин жестоко избили, подожгли и закопали в посадке 35-летнего мужчину, которого они заподозрили в педофилии. Однако никаких доказательств того, что мужчина мог быть причастен к преступлениям против детей, нет.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин". Отмечается, что на скамье подсудимых оказался отец 11-летнего Родиона Волкова – в 2020 году тело мальчика нашли в заброшенном корпусе психиатрической больницы (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца).

Родион стал жертвой престарелого маньяка, который изнасиловал его и убил. Мужчину задержали и он признался в преступлении.

После этого Дмитрий и два его друга заподозрили в преступлениях против детей 35-летнего Александра Тептыша. Они утверждали, что тот якобы охотился на 12-летнюю школьницу и хотел ее изнасиловать. В то же время, как говорится в сюжете, никаких доказательств, что Александр совращал детей, нет. По словам его сестры Лилии, он никогда не прикасался к детям, был тихим, спокойным и непьющим мужчиной.

Лилия рассказала, что, вероятнее всего, преступникам удастся избежать наказания, поскольку двоих из них уже выпустили из СИЗО. Во время судебного заседания они утверждали, что не убивали человека, а только пытались помешать ужасному преступлению, сказано в сюжете.

Отметим, Александр Тептыш загадочно исчез прошлой осенью, его искали около полугода, и случайно обнаружил грибник в посадке на окраине города. Мужчина был обнаженным, обгоревшим, а эксперты насчитали на его теле более ста различных повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия с Родионом Волковым произошла в мае 2020 года. Его убийцей оказался 59-летний мужчина, неоднократно отбывавший срок за кражи. Он признался в содеянном.