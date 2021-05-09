В Днепре мужчина выбросился с 8 этажа и упал на женщину. Фото

В Днепре в воскресенье, 9 мая, в районе жилого массива "Тополь-1" 60-летний мужчина выбросился с восьмого этажа и упал на женщину, которая стояла внизу.

Как сообщает "Днепр оперативный", ссылаясь на собственные источники, мужчина прыгнул из окна своей квартиры. В этот момент на углу дома возле здания аптеки стояла 66-летняя женщина.

Мужчина погиб на месте, а пострадавшую женщину прибывшая машина скорой помощи доставила в городскую больницу № 16. По предварительным данным, у нее – перелом шейного отдела позвоночника.

На месте работают патрульные, следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который пытался прыгнуть с моста. Правоохранители подоспели как раз в момент, когда тот решился на прыжок.

Кроме того, ранее в Бердянске пыталась покончить с собой молодая пара. Девушка выбросилась с пятого этажа, а парень порезал себе вены. Врачам удалось спасти лишь молодого человека.