В Днепре и на Одесщине дети отравились алкоголем: девочка впала в кому

В Днепре 14-летняя девочка впала в кому, как оказалось, из-за алкогольного отравления. В то же время похожий инцидент произошел в Одесской области – там водкой отравился 6-летний мальчик.

Несчастный случай в Днепре произошел 9 мая на ул. Семафорная. Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепропетровщины.

Известно, что несовершеннолетняя – ученица школы №39. Девочка находилась в очень тяжелом состоянии, ее забрала скорая помощь. Подробности инцидента устанавливают правоохранители.

Со своей стороны в ГУ Нацполиции Одесщины информируют, что 6-летнего ребенка, которому было плохо, обнаружили посреди улицы в одном из сел Дальницкой территориальной общины. Полицейские установили, что мальчик со своими друзьями ходил на кладбище собирать сладости и на одном из надгробий нашел рюмку с водкой, которую выпил.

За невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и его воспитанию на 39-летнюю мать малолетнего был составлен административный протокол по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правоохранители призвали граждан не забывать о своих родительских обязанностях и заботиться о детях.

"Будьте бдительны относительно того, где, с кем и что они делают. Вышеупомянутый случай – недопустим, ведь угрожает детскому организму", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области братья 9 и 12 лет из деревни Яровая отравились суррогатом алкоголя. Младшего мальчика без сознания, который лежал на земле, нашла прохожая, а старший смог дойти домой.