В Днепре атаковали журналистов, которые фиксировали демонтаж рекламных конструкций, – НСЖУ

Сразу несколько съемочных групп местных телеканалов подверглись нападению в Днепре во время освещения демонтажа рекламных конструкций на проспекте Пушкина вечером в пятницу 2 июля. В частности, в комментарии Национальному союзу журналистов Украины руководители телеканалов D1 и ОТВ подтвердили избиение своих операторов и повреждение съемочной техники.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

"На нас набросились люди без опознавательных знаков, выбили у меня из рук телефон, оператора повалили и начали бить", - говорит в комментарии НСЖУ шеф-редактор телеканала ОТВ Виктория Соколенко. - Оператора Игоря Гутника били по голове, по глазам, по ребрам. После падения коллеги была повреждена телекамера – от нее оторвали маленький экран.

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Также о жестоком избиении своего оператора сообщает телеканал D1 – врачами "Скорой помощи" работнику СМИ была диагностирована черепно-мозговая травма и доставлен в областную клиническую больницу им. Мечникова. По сообщению очевидцев, на которые указывает D1, нападающие сознательно атаковали журналистов и повреждали оборудование, пытаясь изъять отснятый материал.

По словам Виктории Соколенко с ОТВ, о демонтаже рекламных конструкций с участием "Муниципальной охраны" стало известно из социальных сетей, поэтому на место происшествия начали прибывать городские журналисты. Но столь грубая агрессия к съемочным группам стала неожиданной, от нанесения больших побоев журналистов спасли полицейские.

Съемочная группа ОТВ дала показания полицейским об инциденте на месте происшествия, также написали заявления в районном отделе Нацполиции.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают нападение на журналистов в Днепре при исполнении профессиональных обязанностей и призывают полицию к оперативному расследованию, по которому должно наступить весомое наказание.

"Какие бы страсти не кипели в отношениях между городской властью и ее оппонентами в Днепре, но журналисты не должны быть крайними, не должны рисковать здоровьем и жизнью, выполняя свою работу", - отмечает глава НСЖУ Сергей Томиленко. - Надеемся, что полиция оперативно проведет надлежащее расследование и нападающие будут весомо наказаны. Только прецеденты неотвратимого наказания за атаки на журналистов сделают нашу профессию более безопасной".

В то же время, по информации полиции Днепропетровской области "за совершение хулиганских действий на пр. Пушкина в г. Днепр задержаны пять человек. Для выяснения всех обстоятельств конфликта по данному факту следователями было открыто уголовное производство – по ч. 3 ст. 296 ( хулиганство) и решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, 2 июля около 18:00 на пр. Пушкина происходил демонтаж рекламных носителей в соответствии с решением Днепропетровского городского совета. Для прекращения работ на место прибыла группа мужчин, в результате чего между двумя конфликтующими сторонами произошла драка.

Полицейские, прибывшие на вызов о хулиганских действиях, прекратили конфликт. В результате во время драки телесные повреждения получил работник "Муниципальной охраны". Также в полицию обратился журналист одного из местных телеканалов с заявлением об избиении и повреждения видеокамеры. По данному факту проводится проверка.