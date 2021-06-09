В Днепре 20-летний участник ООС погиб после ДТП. Фото воина

Во вторник, 8 июня, в Днепре умер старший солдат 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ Виктор Лаптинов. Он попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщается на странице бригады в Facebook, сердце бойца остановилось в реанимационном отделении больницы им. Мечникова.

"Виктор нес службу достойно. В свои 20 лет уже был старшим механиком-водителем танка, добросовестно выполнял порученные задачи и защищал Родину в районе проведения ООС, но злой рок настиг его дома в отпуске", – говорится в сообщении.

Командование и личный состав бригады выразили глубокие соболезнования семье Виктора, маме и сестре.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице после ДТП скончался боец "Азова" Валерий Алмазов с позывным Легионер – за его жизнь боролись несколько дней.

Друзья и неравнодушные жители сдавали донорскую кровь, чтобы спасти мужчину, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Во время службы Легионер выполнял боевые задачи в Красногоровке и Марьинке в 2017 году. Во время последнего выхода подразделения в составе БТГРу на передовую Алмазов все восемь месяцев провел на Светлодарской дуге, где защищал от врага границу нашей страны.