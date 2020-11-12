В деле о захвате кораблей ВМС в Крыму нашли уступку Украины России

При рассмотрении Международным морским трибуналом дела о захвате кораблей ВМС вблизи Керченского пролива Украина сделала опасную уступку России. В частности, она якобы признала инцидент не "агрессией", а "правоохранительной операцией".

Об этом нюансе говорится в статье экс-заместителя начальника штаба ВМС Андрея Рыженко и участника Морской экспертной платформы Богдана Устименко, опубликованной "Европейской правдой".

Специалисты опасаются, что такая смена статусов может негативно сказаться на национальной безопасности Украины, ведь по сути украинская сторона признала отсутствие агрессии РФ в Черном море 25 ноября 2018 года.

Авторы напомнили, что по факту происшествия 1 апреля 2019 года Украина вручила стране-агрессору сообщение и заявление об иске в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS). А уже 16 апреля наше государство подало в Международный трибунал морского права в Гамбурге запрос о назначении временных мер согласно этой конвенции.

И именно тогда Украина, по их словам, изменила свою позицию о том, что этот инцидент является "военной деятельностью" на "контакт с правоохранительными органами". Следовательно, свои претензии украинская сторона объяснила "незаконным осуществлением Россией юрисдикции в контексте правоохранительных органов".

По мнению экспертов, такое изменение формулировок может иметь опасные последствия в ходе дальнейшего рассмотрения резонансного иска. Кроме того, еще одна опасность – дальнейшая спекуляция этим прецедентом недемократическими странами в отношении других государств.

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