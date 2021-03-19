В Дании крышкой люка убило украинского моряка. Фото

В датском порту Вайле на торговом судне Solymar погиб 59-летний украинский моряк.

Как сообщается на сайте FleetMon, трагедия произошла 16 марта в результате несчастного случая – на мужчину упала крышка люка, отделившаяся от крана (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В момент происшествия на палубе находились двое матросов, которые раскладывали опоры для этой крышки. Одному из них удалось уклониться.

Информацию также подтвердили в Министерстве иностранных дел, уточнив, что инцидент произошел во время разгрузки.

"По предварительным данным, гражданин Украины – член экипажа судна Solymar – погиб 16 марта в результате несчастного случая", – сказали "Укринформу" в пресс-службе ведомства.

Тело погибшего, имя которого пока неизвестно, в Украину вернут за счет страховой компании.

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