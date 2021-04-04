В Черновцах задержали двух пожилых педофилов. Видео

В Черновцах задержали двух мужчин 66-ти и 74-х годов за развращение несовершеннолетних, создание места разврата и распространение детской порнографической продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Черновицкой области. За указанные действия им грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что 74-летний житель Черновцов создал в собственной квартире место разврата, где вступал в половые отношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Одну из комнат он предоставлял своему знакомому, где тот развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в сети Интернет через закрытую группу.

Правоохранители отметили, что жертвами педофилов были дети из неблагополучных семей – их мужчины склоняли к развратным действиям путем денежного поощрения и шантажа. В частности, сейчас следствие установило 4 таких девочек от 11 до 14 лет.

Во время обыска в квартире были изъяты ряд доказательств: мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половому сношению. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Напомним, в Одессе был арестован без права внесения залога мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Одной из пострадавших была 13-летняя девочка, которую после преступления одессит запугивал в течение почти двух лет. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Также ранее в Ужгороде задержали 57-летнего тренера по боксу, который приставал к 14-летней воспитаннице. Малолетняя о домогательствах сначала рассказала маме, которая и вызвала полицию.

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