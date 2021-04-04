В Черновцах задержали двух пожилых педофилов. Видео
В Черновцах задержали двух мужчин 66-ти и 74-х годов за развращение несовершеннолетних, создание места разврата и распространение детской порнографической продукции.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Черновицкой области. За указанные действия им грозит до 10 лет лишения свободы.
Отмечается, что 74-летний житель Черновцов создал в собственной квартире место разврата, где вступал в половые отношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. Одну из комнат он предоставлял своему знакомому, где тот развращал девочек и снимал это на камеру. Фото- и видеоконтент с детской порнографией он распространял в сети Интернет через закрытую группу.
Правоохранители отметили, что жертвами педофилов были дети из неблагополучных семей – их мужчины склоняли к развратным действиям путем денежного поощрения и шантажа. В частности, сейчас следствие установило 4 таких девочек от 11 до 14 лет.
Во время обыска в квартире были изъяты ряд доказательств: мобильные телефоны, компьютерную технику, фото- и видеоматериалы порнографического характера, черновые записи отношений с жертвами, которых злоумышленники склонили к половому сношению. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.
Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.
Напомним, в Одессе был арестован без права внесения залога мужчина, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Одной из пострадавших была 13-летняя девочка, которую после преступления одессит запугивал в течение почти двух лет. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Также ранее в Ужгороде задержали 57-летнего тренера по боксу, который приставал к 14-летней воспитаннице. Малолетняя о домогательствах сначала рассказала маме, которая и вызвала полицию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале марта в Днепровском районе Киева преступник попытался изнасиловать в лифте 11-летнюю девочку. Ребенку удалось вырваться и выскочить из кабины. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы;
а во Львове будут судить псевдопастора, подозреваемого в 11 изнасилованиях детей. Первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Ему грозит тюремный срок до 15 лет.