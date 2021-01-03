В Черновцах взорвался газ в многоэтажке, есть пострадавший

В Черновцах на улице Почтовой произошел взрыв газа в жилом доме, пострадал один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Управления ГСЧС в Черновицкой области. Информация о пожаре поступила по спецлинии 101 в 10:28 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. По информации спасателей, в помещении произошла вспышка газовоздушной смеси.

В момент инцидента в квартире находился один мужчина – ее владелец. Он получил ожоги. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Также спасатели провели эвакуацию 12 жителей дома.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Его погасили меньше, чем за 20 минут.

Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не успел распространится, повредив лишь мебель и вещи домашнего обихода.

По информации АТ "Черновцыгаз" в Facebook, причиной происшествия стало короткое замыкание, которое вызвало возгорание.

От нагрева взорвался туристический баллон со сжиженным газом, который находился в квартире потерпевшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове Киевской области 31 января в результате взрыва газа в многоэтажке травмировался мужчина. ЧП случилось после обеда в доме по улице Киевской, 166.