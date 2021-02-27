В Черновцах произошел взрыв в больнице, есть жертва

В Черновцах в субботу, 27 февраля, произошел взрыв в первой городской больнице, предварительно, – баллона с кислородом. Погиб один человек, еще минимум один пострадал.

На сайте областного управления ГосЧС сообщается, что вспышка кислородной трубы в палате произошла в 13:15. Речь идет о больнице по ул. Героев Майдана, 226.

ЧП лучилось на втором этаже здания. Эвакуировали 20 человек.

На своей странице в Facebook заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак уточнила, что пациентов пришлось переводить в другие медицинские учреждения.

Местный портал "Чернівецький Промінь" пишет, что в больнице якобы взорвался баллон с кислородом. По данным портала, ЧП произошло на этаже, где лечат больных коронавирусом.

Со ссылкой на замначальника управления ГосЧ в области Александра Айсюка molbuk.ua пишет, что из-за взрыва в больнице произошел пожар. По его словам, пострадали два человека – один из-за возгорания, другой отравился угарным газом. Погиб якобы мужчина старшего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В инфекционной больнице Запорожья 3 февраля произошел пожар. Он унес жизни трех пожилых пациенток и молодого врача.

Еще двое медиков пострадали: анестезиолог и медбрат были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Что касается погибшего врача, то ею оказалась 26-летняя анестезиолог Ольга Глива. В 2020 году она с отличием окончила Запорожский государственный медуниверситет. Девушка была родом из Кропивницкого.

Главного врача областной инфекционной больницы в Запорожье, в которой произошел смертельный пожар, отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Между тем в МВД также озвучили основные версии произошедшего: нарушение пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, неисправность медицинского оборудования и поджог.