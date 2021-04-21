В Черновцах мужчина умер от инфаркта после задержания полицией

Накануне в Черновцах правоохранители задержали местного 46-летнего жителя по подозрению в причастности к незаконному изготовлению, переделке и сбыту огнестрельного оружия. Дома он устроил мастерскую и сбывал опасный товар на территории Буковины.

Перед тем, как отправить подозреваемого в изолятор временного содержания, его доставили в больницу. В ночь на 21 апреля мужчина скончался в палате, предварительно, от инфаркта. Детали случая сообщили на сайте Главного управления Нацполиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Осуществляя меры по противодействию незаконному обороту оружия, оперативники и следователи ГУНП разоблачили преступную деятельность черновчанина. Вместе со спецназовцами и кинологами они задержали злоумышленника непосредственно во время сбыта боеприпасов и пистолета с признаками переделки под огнестрельное оружие.

Во время обысков по месту жительства, где мужчина устроил мастерскую со станками и специальным оборудованием, были изъяты два пистолета и револьвер с признаками переделки, автомат, комплектующие к оружию, патроны, орудия для переделки оружия, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Следователи управления ГУНП решали вопрос о сообщении черновчанину подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Задержанному грозило до 7 лет лишения свободы.

Перед отправкой в ИВС его показали медикам, поскольку в анамнезе задержанного были сердечно-сосудистые заболевания. Врачи, осмотрев подозреваемого, заявили, что тому необходима госпитализация, а полиция выставила стационарный пост охраны у палаты пациента, но там он умер. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Буковине 18 апреля во время несения службы покончил с собой 24-летний сотрудник пограничного отряда.