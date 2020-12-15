В Черновцах 10-летний ребенок выжил после падения с 5-го этажа. Видео

В Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна пятого этажа, но выжил, получив многочисленные травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в области, ЧП произошло в одном из многоквартирных домов города. После падения ребенка срочно отправили в больницу.

На месте происшествия правоохранители установили, что 10-летний мальчик был один в комнате и по собственной неосторожности выпал из окна.

Добавим, что журналисты телеканала "Украина" выяснили, что после того, как мальчик выпал из окна, он ударился об коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

Однако он получил множество травм: открытые переломы, разрыв селезенки и синяки по всему телу.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне и Львове с разницей в сутки погибли две 15-летние девочки, которые пытались сделать cелфи в опасных местах.