В Черновицкой области застрелили мужчину, рубившего елку в лесу

В селе Лунка Черновицкой области во время охоты 62-летний мужчина застрелил человека, который рубил елку в лесу.

Охотник само обратился в полицию и сообщил об убийстве по неосторожности, передает пресс-служба ГУ НПУ в области. Мужчина сказал, что на охоте стрелял по косуле. Но когда подошел ближе, то увидел тело мертвого мужчины.

Погибшим оказался 56-летний жителя села Великоселье. У охотника изъяли ружье, гильзу калибра 16 миллиметров и другие вещественные доказательства. Мужчину задержали и поместили в СИЗО.

"Не разобравшись выстрелил, подошел ближе и увидел своего односельчанина. Который уже был без признаков жизни. Он говорит, что я не знаю, что со мной произошло и как это случилось", – рассказал "Сегодня" глава Герцаевского отделения полиции Григорий Якобчук.

Журналисты выяснили, что погибший тогда праздновал свой 56-й день рождения. В лесу же он хотел срубить елку к новогодним праздникам.

В сельсовете происшествие не комментировали. Но известно, что охотник был бывшим старостой села и хорошо знал местность. Однако в лесном хозяйстве не исключили, что мужчина мог в тот день охотиться и незаконно.

"Сейчас сезон охоты открыт, но в тот день никакой официальной охоты не было, и все это мы можем трактовать как факт попытки браконьерства", – сказал начальник Черновицкого областного отдела лесного и охотничьего хозяйства Владимир Пилипюк.

Отмечается, что охотник должен был обязательно предупредить егеря и лесничего о своих намерениях и получить лицензию.

Сейчас полицией решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) УКУ. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области охотник расстрелял семерых человек.