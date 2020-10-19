В Черновицкой области избили кандидата на пост главы ОТГ

Двое неизвестных нанесли телесные повреждения кандидату на пост главы Заставнивской ОТГ.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черновецкой области. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению правонарушителей.

В полицию с заявлением обратился 46-летний житель Заставны и сообщил, что 12 октября двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и скрылись с места происшествия.

Заявитель рассказал правоохранителям, что он является кандидатом на пост главы местной объединенной территориальной общины.

Врачи осмотрели пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь.

По данному факту следователи Заставнивского отделения полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

За указанное уголовное преступление злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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