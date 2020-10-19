В Черновицкой области избили кандидата на пост главы ОТГ
Медики оказали помощь пострадавшему
Правоохранители открыли производство за препятствование осуществлению избирательного права
Двое неизвестных нанесли телесные повреждения кандидату на пост главы Заставнивской ОТГ.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черновецкой области. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению правонарушителей.
В полицию с заявлением обратился 46-летний житель Заставны и сообщил, что 12 октября двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и скрылись с места происшествия.
Заявитель рассказал правоохранителям, что он является кандидатом на пост главы местной объединенной территориальной общины.
Врачи осмотрели пострадавшего и оказали ему медицинскую помощь.
По данному факту следователи Заставнивского отделения полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.
За указанное уголовное преступление злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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