В Черном море сухогруз, вышедший из порта Николаева, подал сигнал бедствия из-за пожара: детали ЧП

В Черном море поблизости села Рыбаковка (Березанский район Николаевской области) вечером в пятницу, 12 февраля, загорелся сухогруз PRINCE 4.

Об этой информации OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Балкер шел из Николаева в Суэцкий канал под флагом Коморских островов.

По предварительной информации, пожар возник в одной из кают. Капитан дал команду экипажу собраться на главной палубе.

Сами моряки справиться с пожаром не смогли, балкер подал сигнал бедствия, попросив о помощи.

Ситуацию усложнил штормовой ветер – до 24 м в секунду.

По данным на 18:40, согласно сайту MarineTraffic, сухогруз дрейфовал поблизости береговой линии в районе Рыбаковки.

Источник OBOZREVATEL сообщил, что около 18:30 экипаж уже не выходил на связь, поскольку все моряки перешли на палубу с переносимыми спутниковыми GMDSS-рациями.

На 19:40 связь с терпящим бедствие пароходом полностью отсутствовала. По-видимому, переносная радиостанция моряков разрядилась.

Добавим, PRINCE 4 – балкер, построенный в 1986 году. Его грузоподъемность составляет 12367 тонн, общая длина – 121,8 метра, ширина – 20,01 метра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области России затонуло рыболовецкое судно "Онега". Спасти удалось только двоих из 19 рыбаков на борту.