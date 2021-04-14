В Черное море войдут ракетные эсминцы США: в российском МИД ответили угрозой

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Эсминцы класса Arleigh Burke

В среду, 14 апреля, в Черное море должен зайти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) в рамках сдерживания агрессивных намерений РФ и поддержки территориальной целостности Украины.

Как сообщает Defense Express, на следующий день, 15 апреля, пройти Босфор должен еще один ракетный эсминец – USS Donald Cook (DDG-75) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оба корабля будут находиться у берегов Украины до 4 и 5 мая, в соответствии с конвенцией Монтре, которая накладывает ограничения на присутствие в регионе военных кораблей нечерноморских государств.

USS Donald Cook (DDG-75)

"Таким образом, ВМС США разворачивают группу из двух ракетных эсминцев, которые довольно сильно меняют баланс сил в регионе, благодаря возможности создать так называемую A2AD зону – запрета доступа/закрытия территории. То есть образуют пространство, в котором противник не может передвигаться без веских потерь", – говорится в сообщении.

Каждый эсминец имеет до 96 пусковых установок, позволяющих самостоятельно на расстоянии до 1500 км уничтожать цели ракетами Tomahawk и сбивать самолеты противника на расстоянии до 240 км зенитными ракетами RIM-174.

Эсминец класса Arleigh Burke проходит Босфор

В Министерстве иностранных дел РФ уже отреагировали на перемещение американских кораблей. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии РИА Новости заявил, что США "лучше держаться от России и Крыма подальше".

"Они должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", – сказал он.

Пуск Tomahawk с эсминца класса Arleigh Burke

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр обороны США Марк Эспер выразил убеждение, что Вашингтону нужно развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря, чтобы сдержать потенциальную агрессию со стороны России.

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