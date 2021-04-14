В Черное море войдут ракетные эсминцы США: в российском МИД ответили угрозой

В среду, 14 апреля, в Черное море должен зайти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) в рамках сдерживания агрессивных намерений РФ и поддержки территориальной целостности Украины.

Как сообщает Defense Express, на следующий день, 15 апреля, пройти Босфор должен еще один ракетный эсминец – USS Donald Cook (DDG-75) (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оба корабля будут находиться у берегов Украины до 4 и 5 мая, в соответствии с конвенцией Монтре, которая накладывает ограничения на присутствие в регионе военных кораблей нечерноморских государств.

"Таким образом, ВМС США разворачивают группу из двух ракетных эсминцев, которые довольно сильно меняют баланс сил в регионе, благодаря возможности создать так называемую A2AD зону – запрета доступа/закрытия территории. То есть образуют пространство, в котором противник не может передвигаться без веских потерь", – говорится в сообщении.

Каждый эсминец имеет до 96 пусковых установок, позволяющих самостоятельно на расстоянии до 1500 км уничтожать цели ракетами Tomahawk и сбивать самолеты противника на расстоянии до 240 км зенитными ракетами RIM-174.

В Министерстве иностранных дел РФ уже отреагировали на перемещение американских кораблей. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии РИА Новости заявил, что США "лучше держаться от России и Крыма подальше".

"Они должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший министр обороны США Марк Эспер выразил убеждение, что Вашингтону нужно развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря, чтобы сдержать потенциальную агрессию со стороны России.