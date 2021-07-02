В Черниговской области прекратили работу криптофермы, майнеры успели нанести 3 млн гривен убытков

В Черниговской области майнеры криптовалюты подключились к трансформаторной подстанции города, тем самым нанеся ущерб в размере 3 млн гривен и поставив под угрозу инфраструктуру региона. Злоумышленники были задержаны правоохранителями.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Черниговской области, указанная подстанция раздает электричество таким важным социальным объектам, как КНП "Нежинская станция скорой медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и т.п. В случае сбоя во время майнинга, мог произойти масштабный обрыв энергосистем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Майнеры выводили криптовалюту на созданной "майнинг-ферме" в течение двух месяцев. За это время, незаконно потребляя энергию, они нанесли ущерб более 3 млн грн. Сколько за это время они извлекли биткоинов, правоохранители пока не сообщили.

В ходе обыска правоохранители изъяли:

более 150 единиц оборудования для генерации криптовалюты;

специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Органы досудебного следствия продолжают устанавливать обстоятельства преступного майнинга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Африке двое братьев организовали самую масштабную мошенническую схему в истории криптовалют. Они украли биткоины на 3,6 млрд долларов со своей биржи Africrypt и пропали.