В Черниговской области 12-летняя девочка забеременела от соседа, ему грозит тюрьма. Видео

В селе Дроздовка Черниговской области 12-летняя семиклассница забеременела от своего соседа, которому 17 лет. Отец ребенка Сергей заявил, что об уголовном наказании за секс с малолетней (который, независимо от согласия, считается изнасилованием) не знал.

Школьница Наталья рассказала журналистам, что сперва хотела делать аборт, но врач предупредил, что это может негативно сказаться на здоровье. Кроме того, она позвонила своему избраннику. "Он мне "дал тевелей" и мне не захотелось никакого аборта", – рассказала девочка журналистам "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

12-летняя уже на шестом месяце. Вместе со своим 17-летним парнем она переехала в другое село и живет с избранником в одном доме. Пара планирует расписаться, а также надеется получить жилье от социальных служб.

Известно, что будущая мама-подросток из многодетной семьи. Мама школьницы прокомментировала случившееся, сказав, что знала об отношениях и пыталась помешать им, но дочь пригрозила, что "что-то себе сделает".

Врач девочки рассказала, что та стала на учет и посещает приемы. На УЗИ она впервые пришла, когда плоду было 10,5 недель. Беременность протекает без осложнений.

Избранник Натальи Сергей в свою очередь признался, что мечтал стать отцом в 20, но станет в 18 лет.

Он также рассказал, что все произошло, когда родители девочки пошли топить дом, а дети остались одни. Потом Сергей, как сказал он,испугался, что его посадят, а о противоправности своих действий он якобы не знал.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего ребенка. Если его вину докажет суд, насильника ждет до 15 лет заключения.