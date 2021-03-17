В Чернигове школьница совершила попытку самоубийства, наглотавшись таблеток

В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством – для этого она наглоталась медикаментов.

Мать девочки попросила не проводить проверку инцидента. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу. Она лежит в неврологическом отделении.

Дома у девочки в ходе проверки правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.

Специалисты устанавливают, что именно стало основанием к такому поступку девушки.

При этом ее мать обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Он стал особенно актуальным после того, как в Украине прокатилась новая волна попыток самоубийства среди подростков с помощью большого количества таблеток. Подробнее об этом читайте в материале.

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