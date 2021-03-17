В Чернигове школьница совершила попытку самоубийства, наглотавшись таблеток
В Чернигове ученица 9-го класса одной из местных школ пыталась покончить жизнь самоубийством – для этого она наглоталась медикаментов.
Мать девочки попросила не проводить проверку инцидента. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу. Она лежит в неврологическом отделении.
Дома у девочки в ходе проверки правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.
Специалисты устанавливают, что именно стало основанием к такому поступку девушки.
При этом ее мать обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.
Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет. Он стал особенно актуальным после того, как в Украине прокатилась новая волна попыток самоубийства среди подростков с помощью большого количества таблеток. Подробнее об этом читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а другая попала в больницу. Девушки выпили 40 таблеток "Дротаверина", который они купили в аптеке на перемене.
Вскоре подобный случай произошел в Умани на Черкасщине. Там девушек спасли.
25 февраля в одном из сел Полтавской области возле школы нашли двух девушек-восьмиклассниц в стрессовом состоянии с порезанными запястьями. Подробности об этом инциденте читайте по ссылке.
В Ривне 11-летняя девочка выпила 40 таблеток "Парацетамола" и попала с отравлением в реанимационное отделение больницы.
В Полтавской и Ивано-Франковской областях зафиксировали очередные факты отравления девочек-подростков таблетками. К счастью, всех троих спасли.
Также в Каменском Днепропетровской области 12-летняя ученица одной из городских школ отравилась таблетками и попала в больницу в тяжелом состоянии.
В Сумах 16-летняя девушка попала в больницу с острым медикаментозным отравлением. Как выяснилось вскоре, несовершеннолетняя выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата.
А в Кривом Роге 15-летняя школьница наглоталась таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой.