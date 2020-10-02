В Чернигове пьяная несовершеннолетняя выпрыгнула с окна

В Чернигове, 1 октября около 23.30 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнула с окна второго этажа своего дома.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на данный момент она находится в больнице.

"Предварительно полицейские установили, что в тот день девушка вечером посещала боулинг-клуб, где пила алкоголь. Вернувшись домой, она, пока по неизвестной причине, выпрыгнула с окна", – рассказал источник.

Он добавил, что пока с пострадавшей нормально пообщаться не удалось, решается вопрос о квалификации происшествия. Причины поступка несовершеннолетней устанавливаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье 27 сентября 19-летняя девушка покончила с собой, прыгнув с недостроенного моста.