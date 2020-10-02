В Чернигове пьяная несовершеннолетняя выпрыгнула с окна
Вечером девушка посещала боулинг-клуб
Девушка прыгнула из окна своего дома
Она получила травмы и была доставлена в больницу
В Чернигове, 1 сентября около 23.30 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнула с окна второго этажа своего дома.
Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на данный момент она находится в больнице.
"Предварительно полицейские установили, что в тот день девушка вечером посещала боулинг-клуб, где пила алкоголь. Вернувшись домой, она, пока по неизвестной причине, выпрыгнула с окна", – рассказал источник.
Он добавил, что пока с пострадавшей нормально пообщаться не удалось, решается вопрос о квалификации происшествия. Причины поступка несовершеннолетней устанавливаются.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье 27 сентября 19-летняя девушка покончила с собой, прыгнув с недостроенного моста.