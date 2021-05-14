В Чернигове полицейские застрелили мужчину, угрожавшего им ножами

В Чернигове полицейские застрелили мужчину, который был вооружен двумя ножами и угрожал их применить против правоохранителей. Он скончался от ранения в живот.

Об этом "Укринформу" сообщил спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копистко. Инцидент произошел 14 мая около 11:00 на улице Жабинского.

Спикер уточнил, что полицейские прибыли на вызов об угрозе убийством в одной из квартир. По его словам, 45-летний мужчина не реагировал на предупреждение правоохранителей и вел себя агрессивно.

"Агрессивный мужчина пошел на них с ножами в обеих руках. На требование положить ножи он не отреагировал, поэтому патрульные были вынуждены применить оружие", – сказал Копистко.

Пуля попала в живот. Врачи в течение часа пытались реанимировать мужчину, но спасти жизнь ему не удалось.

В полиции начали служебное расследование и уведомили об инциденте прокуратуру.

Как сообщал OBOZREVATEL,под Мариуполем Донецкой области полицейские застрелили подозреваемого в незаконной вырубке леса.

Он пытался скрыться на автомобиле и сбил одного из правоохранителей.