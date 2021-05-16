В Чернигове копы застрелили мужчину: он имел психические расстройства и терроризировал соседей

Мужчина, который погиб от пули полицейских в Чернигове, имел психические расстройства и терроризировал соседей. Те говорят, мол, с тех пор как у него появилась сожительница – в квартире постоянно были скандалили.

14 мая он угрожал зарезать женщину, еще одним ножом бросил в соседа, а затем напал и на патрульных. О деталях смертельного инцидента говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на вызов из-за ссоры в тот день приехало трое полицейских. Через двери в помещение они слышали крик, но им никто не открывал, поэтому решили выбить замок. Тогда мужчина с ножами в обеих руках бросился на них.

В патрульной полиции Черниговщины объяснили, что сначала их сотрудники пытались достучаться до дебошира уговорами, но тот "вел себя агрессивно, не реагировал на призывы полицейских бросить ножи и не сопротивляться".

"В какой-то момент мужчина внезапно стал приближаться к патрульным, держа ножи в руках, тем самым сокращая расстояние до полицейских. И уже тогда они перешли от слов к наиболее суровому принуждению – табельному оружию", – объяснил врио руководителя управления патрульной полиции в Черниговской области капитан полиции Денис Грищенко.

В то же время жители подъезда говорят, что тогда слышали не один выстрел. Мужчина скончался до приезда скорой. Соседи добавили, что покойник с сожительницей никогда не были образцовой семьей, постоянно ссорились. По их словам, мужчина был инвалидом – у него была шизофрения. Он часто лежал в психбольнице, родители умерли.

Но правомерно ли применяли оружие правоохранители – теперь выясняют следователи Государственного бюро расследований. Судьба патрульного экипажа будет понятна по его результатам. Известно, что полицейских от работы пока не отстранили.

За пять лет со времени создания патрульной службы – это третий случай применения оружия черниговскими правоохранителями, и последний стал роковым для нападающего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который был вооружен двумя ножами и угрожал применить их против правоохранителей. Он умер от ранения в живот.