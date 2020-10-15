В Чернигове член избиркома выпрыгнул из окна 7-го этажа и погиб

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Расследования
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  • Ранее погибший неоднократно высказывал суицидальные намерения

  • Предсмертной записки обнаружено не было

  • У мужчины были сложные отношения в семье

По факту смерти мужчины открыто уголовное производство

В Чернигове 14 октября 32-летний член избирательной комиссии покончил с собой, прыгнув из окна седьмого этажа.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, ранее мужчина высказывал суицидальные намерения.

"На месте происшествия предсмертной записки полиция не обнаружила, но якобы у погибшего были сложные отношения с матерью", – отметил он.

Наш собеседник уточнил, что по факту гибели мужчины открыто уголовное производство по статье 120 Уголовного кодекса Украины, то есть – доведение до самоубийства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чернигове 1 октября 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнула из окна второго этажа своего дома.

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