В Черкасской области стафф напал на 5-летнего мальчика и таскал его по земле. Фото 18+

В селе Новоселица Черкасской области бойцовская собака напала на 5-летнего мальчика. Она покусала ребенка и сломала ему плечевую кость.

Об этом в понедельник, 7 июня, сообщило издание "Вісті Черкащини". Инцидент произошел в пятницу, 4 июня (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала начальница сектора ювенальной превенции Звенигородского райотдела полиции Татьяна Савоник, мальчик играл на улице, когда во двор забежали две собаки породы стафф-терьер.

"Одна большая, другая поменьше. Нападают на этого мальчика. Мать выбежала на крик ребенка и начала отбивать от животных. Одну собаку сумела отогнать, а та, что больше, схватила мальчика за плечо и таскала по земле", – рассказала она.

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По ее словам, собаку сумела оттянуть только ее владелица. Мальчик получил открытый перелом плечевой кости и многочисленные укушенные раны. Он потерял много крови и был в тяжелом состоянии. Сейчас ребенок находится в больнице Черкасс.

"Владелица животного живет неподалеку от места, где произошел инцидент. Ни вольера, ни чего-то другого у нее нет. Держит в сарае или в доме. Когда выходит на улицу, они у нее гуляют. Уверяет, что следит за ними. Недоумевает, почему собаки напали на ребенка", – отметила Савоник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони стаффордширский терьер насмерть загрыз маленькую собаку. На опубликованном видео видно, что хозяйка покусанного животного гонится за владельцем стаффа и в слезах пытается поговорить с ним.