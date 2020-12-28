В Черкассах загорелся рынок: из-за пожара перекрыли одну из главных улиц. Фото и видео

В Черкассах утром 28 декабря загорелся один из павильонов на рынке Седова. Из-за пожара в городе перекрыли одну из главных улиц.

О возгорании, которое произошло примерно в 10:00, сообщили в соцсетях очевидцы. Местные издания пишут, что пожарные тушили его в течение нескольких часов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, огонь с рынка перекинулся на постройки, которые расположены рядом. О пострадавших информация не поступала.

На место ЧП выехали несколько бригад пожарных. Правоохранители из-за этого перекрыли движение от улицы Рождественской до Новопречистенськой.

В пресс-службе ГСЧС Украины в Черкасской области добавили, что на месте возгорания работали 2АЦ 1-й ДПРЧ и отделения по реагированию на ЧС 2-го ДПРЗ.

"На месте работали две автоцистерны первой государственной пожарно-спасательной части и отделения по реагированию на чрезвычайные ситуации второго государственного пожарно-спасательного отряда", – добавляет "Суспільне".

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева вспыхнул павильон возле гостиницы "Экспресс", что на бульваре Тараса Шевченко, 38/40.