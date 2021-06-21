В Черкассах водитель KIA вылетел на встречку и протаранил Audi, погибли три человека. Фото

В Черкассах произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека. Предварительно установлено, что автомобиль KIA выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, авария случилась около 23:00 часов в воскресенье, 20 июня на перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко.

Отмечается, что в результате столкновения 44-летнего водителя КИА зажало внутри авто, и его спасали сотрудники ГСЧС. Пострадавшего мужчину госпитализировали. Его 40-летний пассажир погиб на месте ДТП.

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Также в аварии на месте погиб 25-летний водитель Audi. 28-летняя летняя пассажирка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, где и скончалась.

По предварительной версии полиции, водитель KIA превысил скорость и допустил столкновение с авто на встречке. Обстоятельства аварии расследуют правоохранители.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах авто сбило 10-летнего ребенка на пешеходном переходе.