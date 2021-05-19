В Черкассах в дом депутата бросили "коктейль Молотова". Фото

В ночь на 19 мая неизвестный бросил бутылки с легковоспламеняющимся веществом в дом одного из чиновников и депутата Черкасского городского совета. Речь идет о директоре КП "Челуаш" Алексее Мельнике.

Как сообщается в Facebook полиции Черкасской области, в результате происшествия никто не пострадал (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. Вещественные доказательства изъяли и направили на соответствующие экспертные исследования.

По факту открыто уголовное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, чтобы найти злоумышленника.

Сам Мельник в комментарии "Про все" сообщил, что связывает инцидент с его политической и профессиональной деятельностью.

По его словам, одна зажигательная смесь попала в стену дома, другая – в беседку рядом.

"Хорошо, что я не спал, ведь все это происходило в час ночи", – рассказал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье во двор частного дома народного депутата от "Слуги народа" Михаила Лабы бросили "коктейль Молотова".