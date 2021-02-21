В Черкассах с пожара в многоэтажке спасли восемь человек. Видео

В субботу, 20 февраля, в Черкассах вспыхнул масштабный пожар в многоэтажном жилом доме, из-за которого пришлось спасать восьмерых жителей.

Как сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), происшествие случилось в 20:40. Возгорание началось на третьем этаже пятиэтажки по улице Черновола (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На место пожара немедленно прибыли спасатели. В составе звена газодымозащитников они спасли из охваченной пламенем квартиры двоих мужчин. Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Кроме того, с помощью автолестницы пожарные эвакуировали еще шестерых жителей из квартиры на верхнем этаже. Среди них было двое детей.

В итоге в 20:45 пожарным удалось локализовать пожар, а в 20:50 полностью ликвидировать. Причина возгорания жилища еще не установлена.

Напомним, утром 18 февраля пожар вспыхнул на пятом этаже 20-этажной новостройки в Одессе. В результате погиб один человек. Чтобы укротить огонь, пришлось привлекать 11 единиц техники и 49 человек личного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 19 февраля в поселке Песочин под Харьковом вспыхнули склады, расположенные в максимальной близости к жилым домам. Огонь охватил более 1 тыс. кв. м. На место ЧП отправили пожарный поезд.