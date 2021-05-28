В Черкассах подросток повесился перед приходом родителей с работы
В Черкассах 27 мая покончил с собой 14-летний школьник. Он повесился у себя дома прямо перед приходом родителей с работы.
Как сообщила ТСН, факт трагедии подтвердили в Главном управлении Национальной полиции Черкасской области. Правоохранители отметили, что вызов о суициде поступил им в 22:30. Тело сына нашли его мать и отец, когда пришли домой. Супруги сразу же вызвали полицию.
"Сейчас зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Детали этого события выясняют следователи. Они изъяли телефон и компьютер подростка, чтобы установить его последнюю переписку и звонки. Известно, что в момент происшествия он находился дома один" – рассказала пресс-секретарь черкасской полиции Зоя Вовк.
Она также отметила, что семья умершего не стояла на учете служб как неблагонадежная. Со стороны учителей и соседей о семье мальчика также отзывались только положительно.
Напомним, 16 мая, в лесополосе на окраине города Ананьев Одесской области обнаружили повешенным 14-летнего подростка. С 15 мая он разыскивался правоохранителями как пропавший. Парень ушел из дому после ссоры с родными.
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