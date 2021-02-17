В Черкассах двое мужчин напали на полицейских в наркодиспансере

В Черкассах пассажир и водитель остановленного автомобиля КІА избили патрульных полицейских в наркологическом диспансере.

Инцидент произошел в ночь на 16 февраля после того, как правоохранители получили вызов от неравнодушных граждан о том, что за рулем машины, предположительно, находится водитель в состоянии опьянения. Об этом проинформировали на сайте областного ГУ Национальной полиции.

Авто удалось остановить на улице Чигиринской. В салоне КІА находились двое местных жителей, 1980 и 1990 годов рождения.

"Они вели себя неадекватно, выражались нецензурной бранью в сторону инспекторов и начали шарпать их за форменную одежду", – сказано в сообщении.

Копы с применением физической силы и наручников доставили граждан в Черкасский наркологический диспансер, чтобы проверить их на состояние опьянения. В медицинском учреждении мужчины напали на полицейских.

Правоохранители были госпитализированы в 3-ю городскую больницу.

Мужчин задержали и вручили им уведомление о подозрении. Двух жителей Черкасс подозревают в нарушении ч. 2 ст. 345 УК (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок

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