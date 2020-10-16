В Черкассах мужчина жестоко избил двух знакомых, а умершего закопал во дворе

В Черкассах 37-летний мужчина жестоко избивал двух своих знакомых, в результате чего один из них скончался.

Как сообщил в пятницу, 16 октября, департамент уголовного розыска Национальной полиции в Telegram-канале, инцидент произошел еще в середине сентября, но накануне злоумышленник был задержан.

"Предварительно установлено, что мерзавец бил пострадавших рукояткой от садовых принадлежностей, после чего закрыл последних в кладовке. Выпустил примерно через 10 часов. "Воспитывал", наверное", – рассказали правоохранители.

"Одному из мужчин стало нехорошо от полученных повреждений, он пролежал во дворе указанного дома несколько дней и, не дождавшись помощи, умер. Тело 54-летнего жителя Черкасс было закопано в том же дворе, за уличным туалетом", – сказано в сообщении.

Правоохранители продолжают следственные действия, проверяют причастность других лиц к совершению преступления.

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