В Черкассах мужчина жестоко избил двух знакомых, а умершего закопал во дворе
Инцидент произошел еще в сентябре, но накануне злоумышленника задержали
Он избил двух знакомых, один из них в результате скончался
Умершего 37-летний мужчина закопал во дворе
В Черкассах 37-летний мужчина жестоко избивал двух своих знакомых, в результате чего один из них скончался.
Как сообщил в пятницу, 16 октября, департамент уголовного розыска Национальной полиции в Telegram-канале, инцидент произошел еще в середине сентября, но накануне злоумышленник был задержан.
"Предварительно установлено, что мерзавец бил пострадавших рукояткой от садовых принадлежностей, после чего закрыл последних в кладовке. Выпустил примерно через 10 часов. "Воспитывал", наверное", – рассказали правоохранители.
"Одному из мужчин стало нехорошо от полученных повреждений, он пролежал во дворе указанного дома несколько дней и, не дождавшись помощи, умер. Тело 54-летнего жителя Черкасс было закопано в том же дворе, за уличным туалетом", – сказано в сообщении.
Правоохранители продолжают следственные действия, проверяют причастность других лиц к совершению преступления.
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