В Черкассах мужчина расчленил 70-летнего дедушку и оставил тело в подвале

В Черкассах 76-летний местный житель убил дедушку, на шесть лет моложе себя. Его тело он расчленил, оставив на месте орудие преступления – ножовку.

О кровавом инциденте, который произошел еще 16 ноября, сообщает Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что расчлененное тело 70-летнего мужчины в подвале многоэтажки обнаружила его жена.

Работникам уголовного розыска и следователям Нацполиции в области удалось разоблачить злоумышленника. Его причастность к убийству подтверждается полученными доказательствами. Тогда как мотивы, послужившие совершению преступления, должно установить следствие.

Накануне, 8 декабря, пожилому мужчине сообщили о подозрении в убийстве. Пока он будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине несовершеннолетних парня и девушку заподозрили в жестоком убийстве пожилого гражданина Турции. По данным следствия, они убили его в арендованной квартире, а потом расчленили тело и закопали в 14 мусорных пакетах на окраине города.