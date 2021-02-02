В Черкассах чиновника обвинили в избиении журналиста. Фото

В Черкассах главу муниципальной инспекции Черкасского горсовета Станислава Коломийца обвинили в избиении местного журналиста Валерия Воротника.

Об этом сам пострадавший написал в Facebook. По его словам, нападение произошло в редакции телеканала "Антенна".

"Станислав Коломиец с подручным разгромили редакцию телеканала "Антенна", напали на меня. Я даже не успел сделать попытку оказать сопротивление. Били вдвоем напали сзади, когда я работал за компьютером… Пока пришел в себя, получил с десяток ударов по голове", – рассказал журналист.

Жена пострадавшего Оксана Горецкая рассказала изданию "Про все" детали происшествия. С ее слов, в студию телеканала зашел Коломиец и неизвестный мужчина. Последний помешал ей тревожной кнопкой вызвать полицию.

Горецкая добавила, что ранее ее муж в сети опубликовал пост, где критиковал действия Коломийца. По его словам, чиновник осуществил "кражу интеллектуальной собственности".

"Во вложении два скриншота – публикация перемонтированого видеоролика, украденного с ютуб-канала телекомпании "Антенна". Отредактированное видео, где убраны заставки, идентифицирующие сюжет как сюжет "Антенны", и залит от собственного имени на фейсбук-страницу Коломийца. И ответ-объяснение гламурного чиновника с искренним убеждением в собственной правоте", – писал журналист.

В своем ответе на замечания, Коломиец сообщил, что это не воровство и открыто угрожал Воротнику, если тот "еще раз оскорбит его, то будет долго об этом жалеть".

В полиции Черкасской области сообщили, что на место происшествия выехали правоохранители. Подробная информация будет опубликована позже.

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