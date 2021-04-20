В Черкассах 14-летний школьник получил ранение в голову в тире

В Черкассах в тире гимназии, который арендовала спортивная школа (КДЮСШ) №2, 14-летний подросток прострелил себе голову.

Инцидент произошел в понедельник, 19 апреля, в черкасской гимназии №9. Мальчик попал в больницу в критическом состоянии, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медики областной детской больницы подключили парня к аппарату ИВЛ. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь подростка, поднимался вопрос о том, нужна ли пациенту операция.

Известно, что пострадавший учится в другой школе (по данным местных СМИ, в 9 классе школы №34).

Он пришел в гимназию №9 примерно в 15:00 на тренировку в тире, а чуть позже получил ранение.

Предварительно, на момент, когда подростка обнаружили раненым, в тире он был сам. Инцидент якобы произошел тогда, когда тренер ненадолго отлучился. Мужчину, который проводил занятия, отстранили.

Пресс-секретарь местного ГУ полиции подтвердил инцидент журналистам. Он заявил, что сообщение о ранении в правоохранительные органы поступило от медиков.

Обстоятельства происшествия выясняют полицейские и следователи.

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