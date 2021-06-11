В Чехии при странных обстоятельствах умер 19-летний украинец. Фото

В Чехии при неустановленных обстоятельствах умер 19-летний украинец. Он пропал еще две недели назад, а тело было обнаружено 8 июня в реке Влтав в Праге.

О гибели уроженца села Малая Уголька Закарпатской области сообщил администратор Facebook-сообщества "З дому додому". Сперва в группе появился пост о том, что парня разыскивают родные, и фото пропавшего, а потом – сообщение о его смерти.

Известно, что украинец пропал в чешской столице. Он пошел к девушке и к себе домой уже не вернулся. Спустя несколько дней после исчезновения молодого человека его родные обратились в полицию.

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Труп был обнаружен в воде 8 июня. В соцсети подтвердили, что погибший – это пропавший 19-летний украинец.

"Друзья, трудно об этом говорить, но надежд на поиски Пети больше нет... Фото с места происшествия. Прага, Либенский мост", – написали в сообществе.

Представитель местной полиции Ричард Хрдина в комментарии Novinky.cz сообщил, что действительно в реке обнаружили труп мужчины. Копы уже установили его личность.

Точной причины смерти он не назвал. "Мы знаем личность умершего человека. Судмедэксперты сейчас работают на месте, пока мы не можем сказать причину смерти. Было приказано провести вскрытие", – сказал Хрдина.

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