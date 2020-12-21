В Чехии террориста "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы

В Чехии окружной суд города Усти-над-Лабем приговорил к 15 годам 45-летнего мужчину, который с 2014 года воевал в составе террористических подразделений "ДНР".

Об этом сообщили на сайте полиции Чешской республики. Злоумышленнику было предъявлено обвинение в преступлениях, связанных с террористической деятельностью.

По информации следствия, мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям в мае 2014 года. За свою активную деятельность он получал награды "за храбрость" от так называемого правительства "ДНР".

Мужчина был сначала командиром боевой машины, а затем командовал вооруженной группой роты танкового полка в звании подполковника.

Суд вел дело против террориста заочно. Правоохранители считают, что он до сих пор проживает на временно оккупированной территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, житомирская прокуратура направила в суд материалы дела по обвинению террориста "ДНР" в обстреле из "Градов" жилых кварталов Авдеевки. Обвиняемый нанес ущерб частной и коммунальной собственности почти на 18 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL писал, что наемники, которые откликнулись на призывы России "защитить мирное население Донбасса от украинских националистов", расплачиваются за свои преступления. Страна-агрессор отказывает в предоставлении убежища воевавшим против Украины, бросает за решетку и даже выдворяет за пределы РФ.