В частном доме под Харьковом вспыхнул пожар, женщина с младенцем попали в больницу. Фото

В городе Мерефа на Харьковщине в пожаре, который случился в частном домовладении, пострадала 25-летняя женщина с двухнедельным младенцем. Оба получили ожоги.

Несчастный случай произошел утром 5 июня. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что информация о пожаре в доме на ул. Сухоярская, 101 поступило примерно в 07:00. На ее ликвидацию направили два отделения спасателей 49-й Государственной пожарно-спасательной части города.

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Спасатели застали уже полностью охваченные огнем крышу и веранду домовладения на площади около 60 квадратных метров.

Во время тушения выяснилось, что в результате действия открытого пламени пострадала 25-летняя женщина с ребенком, которому исполнилось всего две недели. Их с ожогами госпитализировали в харьковские больницы.

Спасатели локализовали огонь в 07:25 и окончательно ликвидировали его в 09:11. Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электрической сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью в субботу, 5 июня, в городе Сквира Киевской области произошел пожар в жилом доме на улице Шолом-Алейхема. В результате чрезвычайного происшествия погиб ребенок 2008 года рождения.