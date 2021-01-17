В Броварах задержали киевлян, которые приехали для участия в "каруселях" на выборах мэра

В Броварах задержали пятерых киевлян, которые приехали в город для участия в избирательных "каруселях" на выборах мэра.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киевской области. Пять жителей столицы изменили место прописки и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков Броваров.

По информации правоохранителей, один из жителей города сообщил о прописке по его месту жительства пятерых мужчин, которых он не знает и разрешения на регистрацию им не предоставлял.

На мобильном телефоне одного из задержанных обнаружили фото бюллетеня с уже заполненной графой напротив фамилии одного из кандидатов.

По факту нарушений полиция открыла уголовное производство по статье 158 Уголовного кодекса (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей).

Санкции этой статьи предусматривают лишение свободы на срок от двух до четырех лет с отсутствием права занимать определенные должности до пяти лет.

Суть "карусели" заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который он должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора "карусели" на деньги или другие материальные ценности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах и Борисполе Киевской области, а также Новгород-Северском Черниговской области 17 января состоятся повторные выборы мэров. В Броварах они пройдут по решению суда, который признал выборы мэра и депутатов горсовета несостоявшимися.