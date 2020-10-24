В Борисполе разоблачили "сетку" подкупа избирателей: за голос давали по 500 грн

Полиция Киевской области разоблачила 27-летнего мужчину, который в Борисполе перед местными выборами 25 октября организовал "сетку" по скупке голосов стоимостью 500 гривен за каждый.

Как сообщила пресс-служба МВД в субботу, 24 октября, к своей деятельности злоумышленник привлек других людей, которые помогали ему получать личные данные местных жителей, пообещавших за деньги голосовать за одного из кандидатов.

Во время обысков помимо денежных средств были изъяты заметки, блокноты с фамилиями избирателей, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.

Местному жителю грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

В Борисполе разоблачили "сетку" подкупа избирателей. Сайт МВД

За один голос предлагали 500 грн. Сайт МВД

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВД озвучили итоги нарушений во время предвыборной кампании в Украине. Всего было получено более 7 тысяч заявлений, открыто более 550 уголовных производств и составлено более 1,5 тысячи админпротоколов.