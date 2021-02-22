В "Борисполе" при попытке бегства задержали топ-фигуранта дела ПриватБанка. Фото
В понедельник, 22 февраля, в аэропорту "Борисполь" задержали фигуранта дела о ПриватБанке бывшего первого заместителя главы финучреждения Владимира Яценко.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.
"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", – говорится в сообщении.
Член Наблюдательного совета 'Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Телеграм-канале добавил, что задержание произошло при попытке вылета из Украины на чартерном рейсе. Самолет успел долететь до Львова, но был развернут и посажен в Борисполе.
"Чартерный рейс, на котором находился лишь один пассажир – фигурант дела, вылетел из Днепра и следовал в Вену. Он был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ", – написал он.
Отметим, что Владимир Яценко был первым заместителем председателя правления Приватбанка в 2016 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка.
Первый зампред НБУ, комментируя решение суда, заявила, возвращение ПриватБанка бывшим владельцам невозможно.
Министерство финансов Украины также не согласилось с решением суда первой инстанции и готовится к подаче апелляционной жалобы.
Петр Порошенко заявил, что отмена национализации ПриватБанка грозит Украине дефолтом.
Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны из-за судового постановления Порошенко выступил с поручениями для Министерства финансов и НБУ.
Владимир Зеленский в прямом эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о ПриватБанке, заявил, что в случае победы на выборах будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы банка.
В Шестом апелляционном суде Киева отложили решающее заседание в деле о национализации ПриватБанка.
Бывший топ-менеджер ПриватБанка Александр Дубилет через суд обжаловал его национализацию.
Еще в ноябре 2019 года бывший генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о многомиллиардном ущербе Украины из-за вывода средств из ПриватБанка до его национализации.
Убытки государства из-за этих схем в НАБУ оценили минимум в 100 млрд грн, но не исключили, что они могут достигать и 270 млрд грн.
Международное детективное агентство Kroll, в свою очередь, оценило сумму убытков Украины в $5,5 млрд (116,8 млрд грн).
1 мая 2020 года в НАБУ анонсировали скорое объявление подозрений по резонансному делу ПриватБанка.
В начале декабря иск бывших собственников ПриватБанка по поводу возврата им акций финучреждения был возобновлен в суде. Это чревато вероятной отменой его национализации.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что она не может блокировать дело ПриватБанка.