В 'Борисполе' при попытке бегства задержали топ-фигуранта дела ПриватБанка. Фото

В понедельник, 22 февраля, в аэропорту "Борисполь" задержали фигуранта дела о ПриватБанке бывшего первого заместителя главы финучреждения Владимира Яценко.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

"По оперативной информации, экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", – говорится в сообщении.

Член Наблюдательного совета 'Укрзалізниці" Сергей Лещенко в Телеграм-канале добавил, что задержание произошло при попытке вылета из Украины на чартерном рейсе. Самолет успел долететь до Львова, но был развернут и посажен в Борисполе.

"Чартерный рейс, на котором находился лишь один пассажир – фигурант дела, вылетел из Днепра и следовал в Вену. Он был развернут за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ и руководителя подразделения детективов НАБУ", – написал он.

Отметим, что Владимир Яценко был первым заместителем председателя правления Приватбанка в 2016 году.

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