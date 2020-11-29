В больнице на Львовщине из-за отсутствия света умерли два пациента на ИВЛ

В городе Жовква на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимациӥ местной больницы за час умерли двое пациентов, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Трагические случаи произошли 27 ноября. О них правоохранители сначала узнали из соцсетей, а ныне Главное управление Национальной полиции во Львовской области уже открыло по данному факту уголовное дело.

Отмечается, что в тот день в период между 17:50 и 19:10 в Жовковской районной больнице не было света. Именно в это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей возрастом 61 и 66 лет, которые находились на ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

Вместе с тем правоохранители установили, что в больнице есть два электрические генераторы на случай аварийного отключения электроэнергии. Однако они почему-то тогда не были задействованы.

По данному факту следователи Жовковского отделения полиции под процессуальным руководством Червоноградской местной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Подчеркивается, что максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей, – лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства подиӥ.

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