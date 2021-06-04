В Болгарии разгорелся скандал с пересадкой органов: украинцы отдавали почки 'богатым дядюшкам'

В Болгарии государственная больница выполняла операции по пересадке органов, вероятно, с нарушением законодательства. Органы украинцев пересаживали богатым людям, которые не являются их родственниками, как того требует закон.

Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передает Euractiv. По его словам, это происходило при бывшем правительстве Бойко Борисова. Отмечается, что учреждение трансплантировало органы "бедных живых доноров богатым дядюшкам".

По словам Кацарова, за последние два года в госбольнице было проведено 14 операций по пересадке почек богатым людям из Израиля, Японии и Омана. При этом, они использовали "фальшивые личности".

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Донорами, как правило выступали граждане Украины и Молдовы. По документам они якобы были их "племянниками". Однако в Минздраве страны полагают, что эти люди не были родственниками, как того требует законодательство.

Также выяснилось, что один из высокопоставленных чиновников по такой схеме сумел попасть в начало списка ожидания и получил трансплантацию печени.

Как пишет издание, подозрения о нарушении правил трансплантации в стране существуют уже давно. Однако это первый раз, когда такая практика была подтверждена правительством. Министерство здравоохранения опасается, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье с 15 на 16 марта хирурги провели уникальные операции по пересадке органов (сердца, почек и печени) умершего человека четырем пациентам. Руководил бригадой директор Института сердца Министерства здравоохранения Борис Тодуров.